Serge Aurier, terzino del Tottenham, può lasciare gli Spurs in estate. Come scrive FootMercato, sul laterale francese ci sono il Paris Saint-Germain, con Pochettino che insiste per averlo, e Real Madrid. Con il possibile ritorno a Parigi, Aurier mette alla porta Florenzi, in prestito dalla Roma, che non convince appieno il manager argentino.