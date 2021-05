La clamorosa notizia del giorno è la firma di José Mourinho con la Roma. Sky Sport ha svelato le cifre che i giallorossi verseranno allo Special One: 7 milioni di euro netti a stagione per i prossimi tre anni, con il Tottenham che verserà 9 milioni per il primo anno, per arrivare così ai 16 milioni che il portoghese guadagnava con gli Spurs.