. Come ogni mercoledì e ogni sabato, Fabrizio Romano risponde alle domande di calciomercato dei nostri utenti su Calciomercato.com. Ecco quelle selezionate in merito agli ultimi argomenti."La priorità è vendere, ci sono tanti esuberi. Si va avanti nel dialogo per Pedro del Chelsea"."Szoboszlai piace molto al Napoli e non solo - occhio al Milan -, è un'operazione più per settembre che da fare subito"."No: Maldini ci lavorava da mesi e ha chiuso questa operazione, non ci sono stravolgimenti"."In questo momento non c'è una trattativa per Sarr all'Inter"."Ad oggi tutto fermo alle proposte da parte degli agenti di mesi fa"."Il Napoli chiede 40-50 milioni nonostante sia a scadenza. Difficile che un club italiano lo prenda a queste condizioni, più facile che possa andare all'estero sempre che scelga di non rinnovare"."In questo momento tra Bellerin e l'Inter non c'è nulla"."Obiettivo numero uno del Napoli, ma il Sassuolo al momento resiste"."Al momento la Roma resiste per Zaniolo. Non c'è una trattativa con la Juve perché si proverà a trattenerlo"."Fino ad ora nessuno di loro".