Una delle difficoltà principali per la dirigenza della Sampdoria, impegnata a far quadrare i conti e a trovare le risorse necessarie per l'autosostentamento durante la sessione estiva di mercato, è stata quella di abbassare il monte ingaggi complessivo della formazione doriana.



Alla fine, i vertici di Corte Lambruschini, con alcune cessioni e misurando accuratamente gli innesti, sono riusciti a risparmiare 8 milioni di euro sul monte ingaggi. Sampnews24.com ricorda le tante cessioni 'pesanti' a partire dagli svincolati Ekdal e Yoshida, passando per la vendita di Damsgaard, Thorsby e Candreva.