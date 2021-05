Didier Pingisi, agente di Mbala Nzola, attaccante dello Spezia, parla a GrandHotelCalciomercato dell'attaccante dei liguri, grande protagonista della salvezza degli uomini di Italiano: "È migliorato molto, e questo lo dobbiamo a Italiano. Per lui è stato un uomo chiave: è un allenatore preparatissimo, grande esperto di tattica. L’esclusione per motivi disciplinari contro la Sampdoria? M’bala sta bene, ma stava bene anche prima. È una scelta del club: le regole vanno rispettate, bisogna capire che non si è da soli e che bisogna vivere con gli altri. È normale sia arrivata la sanzione, e il giocatore l’ha accettata. Ne abbiamo parlato, ma senza puntare il dito. Ho solo cercato di capire con lui quale fosse l’errore".



MERCATO DI GENNAIO - "Bisogna saper consigliare nel miglior modo possibile: a gennaio abbiamo ricevuto offerte da tre club di Premier League, tre di Serie A, e un sondaggio dalla Bundesliga. Si trattava di discorsi seri, avevamo ​anche parlato di cifre. Ma poi ci siamo chiesti se avesse davvero senso: Nzola ha bisogno di stabilità, di costanza. E anche se stava attraversando un momento magico, abbiamo pensato fosse meglio rimanesse allo Spezia".