Manca ormai meno di un mese all’apertura della sessione invernale del calciomercato e gli addetti ai lavori si preparano a vivere uno dei periodi per loro più intensi dell'anno. Tra questi c'è anche Alessio Sundas, il procuratore sportivo a capo della Sport Man srl che assicura di avere in canna parecchi colpi pronti.Già nell'ultima finestra estiva l'azienda del manager toscano si è mostrata parecchio attiva, trovando nuovi ingaggi a diversi giocatori di Lega Pro. In questi mesi autunnali la Sport Man ha poi continuato nella ricerca di talenti, aggiudicandosi le procure di alcuni calciatori di Serie B e di molti atleti militanti in svariati campionati esteri. “Siamo impegnati su più fronti – ammette Sundas – e questi mesi di apparente riposo del mercato ci sono in realtà serviti per arare bene il terreno in vista delle prossime trattative. Abbiamo aperto un ponte con diversi club di Lega Pro ma soprattutto con la Spagna, ribadendo l’intenzione di portare nel calcio italiano alcuni di quei top-players che possono restituire alla Serie A l’antico prestigio a livello europeo. L’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus è stato il colpo del secolo che però rischia di attenuare l’interesse dei tifosi verso un campionato che si sta trasformando in una cavalcata solitaria dei bianconeri verso lo scudetto, come dimostra questa prima parte della stagione.E l'unico in grado di competere con il portoghese non può che essere".Un obiettivo tanto ambizioso quanto difficile da realizzare che tuttavia secondo Sundas ha qualche possibilità di riuscita: "Personalmente credo cheil talento argentino.in azzurro potrebbe ripercorrere le mirabili gesta del suo connazionale Diego Armando Maradona, provando una volte per tutte ad avvicinarsi al mito del Pibe de Oro. Sappiamo benissimo che le percentuali di realizzazione di una trattativa del genere sono minime ma finchè non sono nulle ritengo giusto provarci".Quello con Messi non è tuttavia l'unico contatto che il manager toscano può vantare: ". Inoltre abbiamo proposto la cessione della procura alle famiglie di alcuni giocatori importanti, attualmente gestiti da parenti o amici come Chiesa, Simeone, El Shaarawy, Perotti, Hazard, Modric, Zaza, Renato Sanches, Benatia, Reina e i fratelli Milinkovic Savic".Europa ma non solo. Sundas e il suo gruppo si stanno infatti muovendo anche ad altre latitudini, come dimostra l'entrata nella scuderia toscana di uno dei talenti saliti alla ribalta ai Mondiali in Russia: Ferjani Sassi. Il forte centrocampista della Tunisia ha varie richieste sia in Italia che in Europa e col suo entourage, già dalla scorsa estate, si stanno valutando le proposte migliori per portarlo in Serie A. "- spiega ancora Sundas -Grazie all’apertura di una scuola calcio, si è realizzato il trasferimento di talenti come Fandje Tourè, attaccante, e Ibrahima Soumah, difensore, entrambi giocatori della nazionale della Guinea all’Academie Football di Madarom. E presto contiamo di fare altrettanto con molti altri ragazzi"., infine, Il manager toscano sta iniziando anche a tessere trame importanti anche nele in particolare ha già ricevuto mandato per cercare sponsor e responsabili di mercato per il Tavagnacco, storico club del calcio in rosa. Inoltre, recentemente, ha stretto una