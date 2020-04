La Lazio continua a monitorare il calciomercato. Il ds Tare lavora senza sosta, sta cercando soluzioni per migliorare la rosa. Nel suo stile: vuole cercare nuovi talenti da affiancare a Milinkovic e compagni. Per questo motivo sul suo taccuino è finito il giovane nigeriano Chidera Ejuke.



CALCIOMERCATO LAZIO - Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, alla Lazio piace Chidera Ejuke: lo segue dai tempi del Valerenga, nell’Heerenveen ha mostrato le sue qualità: 22 anni, di origini nigeriane, è un'ala veloce e rapida con il vizio del gol. Nel campionato olandese ha già segnato 9 reti, attirando l'interesse di diverse squadre europee, tra cui il Marsiglia e la Lazio appunto. Per soffiarlo alle altre Tare dovrà sborsare 5 milioni di euro.