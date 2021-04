Ivan Juric, allenatore del Verona, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter: “Barak è comprato, Magnani è comprato, Ceccherini è comprato. Sono tutti obblighi e sono nostri giocatori. Sugli altri, come Colley, Salcedo, Dimarco e altri ancora, bisogna ragionare: da alcuni mi aspettavo qualcosa in più, alcuni hanno fatto dei passi avanti e poi indietro. Bisogna capire che prospettiva hanno. Quelli che ho nominato sono già nostri: è un grande passo in avanti avere questi giocatori, che creano una base".