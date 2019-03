Romanzo Criminale, Suburra, Gomorra, 1992, Faccia d'angelo. Tante le serie tv degli ultimi anni che hanno raccontato il lato oscuro dell'Italia: dalla Banda della magliana fino a Felice Maniero, dagli intrighi romani e vaticani fino a tangentopoli e tutto quello che ne consegue. Ora sembra essere tutto pronto, invece, per il lato oscuro del calcio italiano.



Luca Barbareschi, direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma, dà l'annuncio al quotidiano La Verità: "Si fa la serie tv su Calciopoli? Sì, per Sky, sarà pronta tra un anno. Ma non sarà su Luciano Moggi, scudetti e partite comprate, come la volevo. Sarà sui procuratori. Le società incombono, la Fiat e non solo. Mi accontento. Siamo un Paese che non vuole diventare adulto". Revisionata, versione differente. La si attende con curiosità.