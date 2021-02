Oggi si è concluso il processo a carico di Giuseppe, ex bomber di, Foggia, Bologna e Nazionale, vicecampione del Mondo nel, accusato di aver truccato il risultato dinel 2010 attraverso dei finanziamenti di un gruppo definito 'dei singaporiani'. E l'ex capitano biancoceleste è stato assolto con la piena formula. Lo annuncia lo stesso Signori sui social: "Assolto con formula piena perché il fatto non sussiste, art. 530 co. 1 C. P. (Non per insufficienza di prove)!!! Vittoria nettissima senza se e senza ma!!!".Queste, invece, le sue parole a La Libertà mentre usciva dal tribunale piacentino: "Dopo 10 anni è finita, anche se io e il mio avvocato non avevamo mai avuto dubbi sulla mia innocenza. In qualche modo vengo ripagato, giustizia parziale è stata fatta, perché comunque questi anni non me li restituirà più nessuno, è una rivincita e speriamo che sia la prima di una lunga serie. Io ho fatto tutto questo per essere riabilitato a livello sportivo. E’ una prima vittoria, spero che ne arrivino altre".