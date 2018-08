, dalla terazza del Palazzo Arengario, ha parlato ai Milan TV: "No, non me l'aspettavo. Si vede un entusiasmo a vista d'occhio, sono felicissimo di essere qua. Già sentire questi cori è per me incredibile. Coppia con Romagnoli? Sappiamo che per vincere bisogna avere un'ottima difesa, soprattutto nel campionato italiano. Abbiamo questa responsabilità e speriamo di fare il nostro meglio. Gattuso è un grande allenatore che guarda molto i dettagli e sono davvero felice di lavorare per lui. Il 33 di Thiago Silva? E' un giocatore incredibile, lo vedevo giocare insieme a Nesta e spero di fare la metà di quello che ha fatto lui. Speriamo di essere all'altezza di questo entusiasmo. Leonardo e Higuain? Leonardo è una persona splendida, che dice quello che pensa. Una persona diretta e semplice, anche in televisione mi aveva già dato quest'impressione. Auguro al Pipita di fare il record di gol quest'anno, se lo meriterebbe. E' un giocatore fantastico. Il rispetto da parte di Higuain? Quando non lo prendevo mi toccava tirargli una bella stecca, quindi per quello ha detto che preferiva giocare non dal mio lato (ride, ndr). Tanti ex Atalanta? Io con Andre ho avuto un rapporto che dura dalle giovanili dell'Atalanta. Quando hanno saputo continuavano a scrivermi sia lui che Franck di venire al Milan. Sono uno dei vostri, forza Milan!".