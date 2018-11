"Antonio Conte non è il tecnico giusto per Real Madrid". Non usa mezzi termini l'ex presidente dei blancos Ramon Calderon, che in un'intervista concessa a BBC Radio 5 spiega i motivi che hanno portato al fallimento della trattativa tra il Real e l'ex ct: "Conte ha chiesto un contratto di tre anni, fino al 2021. Per venire al Real Madrid voleva anche cinque persone del suo staff e non solo: pretendeva carta bianca per quel che riguarda gli acquisti e le cessioni. Ma con Florentino Perez queste sono richieste assolutamente inaccettabili. Non credo sia il tecnico ideal per il Real, non è quello che ci si aspetta. Conte è come Mourinho, un difensivista che gioca con la difesa a tre e punta sul contropiede, non quello che vuole vedere il Santiago Bernabeu. Perez ci ha già provato con Mourinho e alla fine la Champions League non è arrivata. Anzi, Mourinho ha lasciato il Real in una pessima situazione".



Eppure, proprio José Mourinho potrebbe tornare: E' l'unico allenatore che Perez ha rispettato e sostenuto anche quando sbagliava. E' un allenatore che dà sempre la colpa agli altri per i suoi fallimenti. Ma se fosse libero, state sicuri che il Real lo avrebbe già ripreso".