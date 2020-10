1° giornata

La Uefa ha reso noto il calendario dei gironi: apertura e chiusura in trasferta per(prima in casa dello Young Boys, ultima a Sofia) e(apre a Glasgow, chiude a Praga), mentre per ilprima e sesta saranno al San Paolo (rispettivamente AZ e Real Sociedad). Ecco il calendario di tutti i gironi.22 ottobre ore 18.55 Young Boys-Roma22 ottobre ore 18.55 CSKA Sofia-Cluj29 ottobre ore 21.00 Roma-CSKA Sofia29 ottobre ore 21.00 Cluj-Young Boys5 novembre ore 18.55 Roma-Cluj5 novembre ore 21.00 Young Boys-CSKA Sofia26 novembre ore 18.55 CSKA Sofia-Young Boys26 novembre ore 21.00 Cluj-Roma3 dicembre ore 21.00 Roma-Young Boys3 dicembre ore 21.00 Cluj-CSKA Sofia10 dicembre ore 18.55 Young-Boys-Cluj10 dicembre ore 18.55 CSKA Sofia-Roma22 ottobre ore 18.55 Dundalk-Molde22 ottobre ore 18.55 Rapid Vienna-Arsenal29 ottobre ore 21.00 Arsenal-Dundalk29 ottobre ore 21.00 Molde-Rapid Vienna5 novembre ore 18.55 Rapid Vienna-Dundalk5 novembre ore 21.00 Arsenal-Molde26 novembre ore 18.55 Molde-Arsenal26 novembre ore 21.00 Dundalk-Rapid Vienna3 dicembre ore 21.00 Arsenal-Rapid Vienna3 dicembre ore 21.00 Molde-Dundalk10 dicembre ore 18.55 Dundalk-Arsenal10 dicembre ore 18.55 Rapid Vienna-Molde22 ottobre ore 18.55 Bayer Leverkusen-Nizza22 ottobre ore 18.55 Hapoel Beer-Sheva-Slavia Praga29 ottobre ore 21.00 Slavia Praga-Bayer Leverkusen29 ottobre ore 21.00 Nizza-Hapoel Beer-Sheva5 novembre ore 18.55 Slavia Praga-Nizza5 novembre ore 18.55 Hapoel Beer-Sheva-Bayer Leverkusen26 novembre ore 21.00 Bayer Leverusen-Hapoel Beer-Sheva26 novembre ore 21.00 Nizza-Slavia Praga3 dicembre ore 21.00 Slavia Praga-Hapoel Beer-Sheva3 dicembre ore 21.00 Nizza-Bayer Leverkusen10 dicembre ore 18.55 Bayer Leverkusen-Slavia Praga10 dicembre ore 18.55 Hapoel Beer-Sheva-Nizza22 ottobre ore 18.55 Standard Liegi-Rangers22 ottobre ore 18.55 Lech Poznan-Benfica29 ottobre ore 21.00 Benfica-Standard Liegi29 ottobre ore 21.00 Rangers-Lech Poznan5 novembre ore 18.55 Benfica-Rangers5 novembre ore 18.55 Lech Poznan-Standard Liegi26 novembre ore 21.00 Standard Liegi-Lech Poznan26 novembre ore 21.00 Rangers-Benfica3 dicembre ore 21.00 Benfica-Lech Poznan3 dicembre ore 21.00 Rangers-Standard Liegi10 dicembre ore 18.55 Standard Liegi-Benfica10 dicembre ore 18.55 Lech Poznan-Rangers22 ottobre ore 18.55 PSV-Granada22 ottobre ore 18.55 PAOK-Omonoia29 ottobre ore 21.00 Omonoia-PSV29 ottobre ore 21.00 Granada-PAOK5 novembre ore 18.55 PAOK-PSV5 novembre ore 18.55 Omonoia-Granada26 novembre ore 21.00 PSV-PAOK26 novembre ore 21.00 Granada-Omonoia3 dicembre ore 21.00 Omonoia-PAOK3 dicembre ore 21.00 Granada-PSV10 dicembre ore 18.55 PSV-Omonoia10 dicembre ore 18.55 PAOK-Granada22 ottobre ore 18.55 Napoli-AZ22 ottobre ore 18.55 Rijeka-Real Sociedad29 ottobre ore 21.00 AZ-Rijeka29 ottobre ore 21.00 Real Sociedad-Napoli5 novembre ore 18.55 Rijeka-Napoli5 novembre ore 18.55 Real Sociedad-AZ26 novembre ore 21.00 Napoli-Rijeka26 novembre ore 21.00 AZ-Real Sociedad3 dicembre ore 21.00 AZ-Napoli3 dicembre ore 21.00 Real Sociedad-Rijeka6° giornata10 dicembre ore 18.55 Napoli-Real Sociedad10 dicembre ore 18.55 Rijeka-AZ22 ottobre ore 21.00 Braga-AEK22 ottobre ore 21.00 Leicester-Zorya29 ottobre ore 18.55 AEK-Leicester29 ottobre ore 18.55 Zorya-Braga5 novembre ore 21.00 Zorya-AEK5 novembre ore 21.00 Leicester-Braga26 novembre ore 18.55 Braga-Leicester26 novembre ore 18.55 AEK-Zorya3 dicembre ore 18.55 AEK-Braga3 dicembre ore 18.55 Zorya-Leicester10 dicembre ore 21.00 Braga-Zorya10 dicembre ore 21.00 Leicester-AEK22 ottobre ore 21.00 Sparta Praga-Lille22 ottobre ore 21.00 Celtic-Milan29 ottobre ore 18.55 Milan-Sparta Praga29 ottobre ore 18.55 Lille-Celtic5 novembre ore 21.00 Celtic-Sparta Praga5 novembre ore 21.00 Milan-Lille26 novembre ore 18.55 Sparta Praga-Celtic26 novembre ore 18.55 Lille-Milan3 dicembre ore 18.55 Milan-Celtic3 dicembre ore 18.55 Lille-Sparta Praga10 dicembre ore 21.00 Sparta Praga-Milan10 dicembre ore 21.00 Celtic-Lille22 ottobre ore 21.00 Maccabi Tel-Aviv-Qarabag22 ottobre ore 21.00 Villarreal-Sivasspor29 ottobre ore 18.55 Qarabag-Villarreal29 ottobre ore 18.55 Sivasspor-Maccabi Tel-Aviv5 novembre ore 18.55 Sivasspor-Qarabag5 novembre ore 21.00 Villarreal-Maccabi Tel-Aviv26 novembre ore 18.55 Maccabi Tel-Aviv-Villarreal26 novembre ore 18.55 Qarabag-Sivasspor3 dicembre ore 18.55 Qarabag-Maccabi Tel-Aviv3 dicembre ore 18.55 Sivasspor-Villarreal10 dicembre ore 21.00 Maccabi Tel-Aviv-Sivasspor10 dicembre ore 21.00 Villarreal-Qarabag22 ottobre ore 21.00 Tottenham-LASK22 ottobre ore 21.00 Ludogorets-Royal Antwerp29 ottobre ore 18.55 LASK-Ludogorets29 ottobre ore 18.55 Royal Antwerp-Tottenham5 novembre ore 18.55 Ludogorets-Tottenham5 novembre ore 21.00 Royal Antwerp-LASK26 novembre ore 18.55 LASK-Royal Antwerp26 novembre ore 21.00 Tottenham-Ludogorets3 dicembre ore 18.55 LASK-Tottenham3 dicembre ore 18.55 Royal Antwerp-Ludogorets10 dicembre ore 21.00 Tottenham-Royal Antwerp10 dicembre ore 21.00 Ludogorets-LASK22 ottobre ore 21.00 Dinamo Zagabria-Feyenoord22 ottobre ore 21.00 Wolfsberger-CSKA Mosca29 ottobre ore 18.55 CSKA Mosca-Dinamo Zagabria29 ottobre ore 18.55 Feyenoord-Wolfsberger5 novembre ore 21.00 Dinamo Zagabria-Wolfsberger5 novembre ore 21.00 Feyenoord-CSKA Mosca26 novembre ore 18.55 CSKA Mosca-Feyenoord26 novembre ore 18.55 Wolfsberger-Dinamo Zagabria3 dicembre ore 18.55 CSKA Mosca-Wolfsberger3 dicembre ore 18.55 Feyenoord-Dinamo Zagabria10 dicembre ore 21.00 Dinamo Zagabria-CSKA Mosca10 dicembre ore 21.00 Wolfsberger-Feyenoord22 ottobre ore 21.00 Hoffenheim-Stella Rossa22 ottobre ore 21.00 Slovan Liberec-Gent29 ottobre ore 18.55 Stella Rossa-Slovan Liberec29 ottobre ore 18.55 Gent-Hoffenheim5 novembre ore 21.00 Stella Rossa-Gent5 novembre ore 21.00 Hoffenheim-Slovan Liberec26 novembre ore 18.55 Gent-Stella Rossa26 novembre ore 18.55 Slovan Liberec-Hoffenheim3 dicembre ore 18.55 Stella Rossa-Hoffenheim3 dicembre ore 18.55 Gent-Slovan Liberec10 dicembre ore 21.00 Hoffenheim-Gent10 dicembre ore 21.00 Slovan Liberec-Stella Rossa