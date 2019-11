Il calendario potrebbe fortemente favorire la Lazio: la squadra di Inzaghi è pronta per l'allungo Champions. Tutte in casa, o quasi, le prossime, come riporta il Messaggero: nelle prossime undici partite di campionato, la formazione di Inzaghi giocherà ben otto volte all’Olimpico, dieci includendo le sfide col Cluj in Europa League e l’ottavo di coppa Italia il 15 o 22 gennaio con una tra Cremonese ed Empoli.



CALENDARIO FAVOREVOLE - La Lazio può allungare il suo vantaggio Champions in un periodo in cui, di solito, invece, in cui la fuga non riesce mai. Solitamente Immobile e compagni non ce la fanno ad aumentare il distacco dalle inseguitrici, ma stavolta potrebbe arrivare l'occasione buona. Soprattutto tra gennaio e febbraio potrebbe consumarsi l'allungo decisivo: tutte in casa, tutte d'un fiato. Per la Champions.