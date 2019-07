. La storia di Sarri piace perché, fino ad un certo punto della sua vita, poteva essere scambiato tranquillamente per una persona normale. Entrando nell’élite del calcio, Sarri ha ridato anche un messaggio di speranza all’intero movimento: quella cerchia ristretta, che sembra sempre riservata a pochi, può essere alla portata di tutti. Dall’idea alla realtà, però, di spazio ce ne passa. Perché Sarri, nel suo ambiente per così dire normale, non si è mai comportato normalmente: al contrario, ha sempre perseguito la sua idea di calcio, adattandosi alle situazioni che ha incontrato, ma con la convinzione che fosse vincente, a prescindere dalla categoria.(prima di un ultimo passaggio al Pisa), che con Sarri ha condiviso due anni: nel biennio a San Giovanni Valdarno (2003-2005), la squadra viene promossa in C1 al primo colpo e mantiene la categoria con un ottavo posto nel secondo. Caleri, nel 4-2-3-1 del tecnico toscano era uno dei due mediani davanti alla difesa, nel cuore, quindi, di quello che è uno dei reparti più delicati negli schemi di Sarri.