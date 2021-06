Hakanlascia ilper passare all', a zero, dopo la fine dell'esperienza in rossonero. E la sua agenzia, l'ISGM Sports, esulta sui social, posando col trequartista turco con la maglia nerazzurra: "Welcome Hakan". Il suo agente, poi, Gordon, su linkedin mostra una foto di Calhanoglu in versione interista con la frase: "Ecco perché il calcio fa emozionare".