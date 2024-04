Calhanoglu allontana le sirene mercato: 'Amo l'Italia, voglio restare in Europa al top'. Per l'Inter è imprescindibile

che viaggia spedita verso il suo scudetto numero 20, quello della seconda stella deve ringraziare anche la centralità trovata in stagione, sia in termini di costruzione del gioco che di rendimento in zona gol, il suo regista. 10 gol e 3 assist in 27 partite stagionali (8 su rigore vero, ma vanno segnati e lui non ne sbaglia uno) sono un bottino da attaccante vero che pochi altri giocatori del suo ruolo, in giro per l'Europa, sono riusciti a raggiungere in stagione. Il numero 20colui che ha contribuito a cambiargli ruolo e renderlo oggi uno dei giocatori più importanti dell'intera rosa. Così importante

- L'Arabia Saudita, ad esempio, ha provato e sta continuando a tentarlo con offerte multimilionarie che però, almeno finora, sono state respinte al mittente da Calhanoglu che in un'intervista concessa a CBS Sport ha chiarito quello che è il suo desiderio più grande. A domanda diretta sulla possibilità di giocare nel calcio turco seguendo il suo tifo per il Galatasaray, ha infatti precisato che:Niente calcio turco e quindi niente Arabia Saudita anche per il suo prossimo futuro con un messaggio implicito diretto però anche alla stessa Inter.

Calhanoglu vuole competere con i migliori e per farlo ha bisogno di un club che sia competitivo per quantomeno provare a vincere dei trofei.e facendolo diventare, seppur per poco,Per il club nerazzurro e per Simone Inzaghi oggi è di fatto imprescindibile e salvo offerte fuori mercato non c'è alcuna volontà di cederlo. Calhanoglu a Milano sta benissimo, con la tifoseria nerazzurra ha un rapporto splendido e con la maglia dell'Inter si sta togliendo tante soddisfazioni, compresa quella, anche qui salvo calamità naturali, di vincere il suo primo scudetto.

