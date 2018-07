Dopo aver chiuso in crescendo la prima stagione al Milan,Ha iniziato con grande entusiasmo la preparazione estiva agli ordini di Gattuso: foto sui social con Patrick Cutrone e Suso,Subito segnali importanti all’allenatore rossonero e ai compagni: Calhanoglu c’è, pronto a riprendere il percorso di crescita iniziato dall’addio di Vincenzo Montella in poi. Gattuso punta forte su di lui e non lo ha mai nascosto., per cucirgli addosso la posizione di esterno sinistro nel 4-3-3, ma non è escluso che possa essere provato anche da trequartista nel 4-3-1-2 durante il ritiro estivo. Gattuso già nel finale della scorsa stagione ha provato il modulo col 10 dietro alle punte, nella sua posizione naturale.- A prescindere dalla posizione che Calhanoglu avrà in campo nel prossimo Milan,Arrivato come, Calhanoglu si è preso la scena soprattutto nel finale di stagione grazie al lavoro di Gattuso. In campo, ma anche nella testa del giocatore. Ha resettato la mente di Calhanoglu, andato in confusione per i tanti cambi tattici di Montella. Da mezzala a trequartista, da esterno alto a esterno a quattro:Poi si è ritrovato e ora il Milan si aspetta il salto di qualità da lui, in campo e fuori. Calhanoglu è uno dei giocatori ad avere i riflettori puntati addosso, soprattutto per la sua classe. Le doti tecniche sono indiscutibili, il tiro fulminante può essere un’arma ancora più utilizzata nella prossima stagione. Gattuso dovrà essere bravo a trasmettere fiducia a Calhanoglu, a farlo diventare, che giochi largo o da trequartista. L’obiettivo è evitare pause e cali di tensione: così Calha potrà diventare a tutti gli effetti uno dei leader in campo del Milan.Oggetto di lusinghe di diversi club che hanno effettuato più di un sondaggio con gli agenti,Il Lipsia è tornato alla carica dopo il lungo corteggiamento del mercato di gennaio quando Hakan sembrava un pesce fuor d'acqua con Montella in panchina, mettendo. Dal Milan è arrivato un no secco nelle scorse settimane: la società rossonera non ha intenzione di sedersi intorno a un tavolo per valutare., che considera Calhanoglu un giocatore centrale nel progetto di Gattuso.@AleCosattini