Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, parla ai microfoni di Dazn prima del match con la Sampdoria: "Maglia speciale per la Turchia? Ringrazio tutti i compagni, la società Inter, la famiglia dell'Inter che mi stanno vicini. Ho ricevuto tanti messaggi di tifosi, sono vicino. Conta molto, abbiamo avuto un terremoto forte, le immagini sono forti e non è facile. Stiamo facendo il possibile per aiutare, non sappiamo cosa succederà in futuro e dobbiamo lottare insieme".