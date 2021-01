è e sarà una delle storie ricche di intrecci di questoche domani sera a partire dalle 20.45 animerà la 16esima giornata di Serie A. Il trequartista turco è infatti una delle chiavi di questa sfida sia in campo che fuori, dove il suo contratto in scadenza a fine stagione continua a tenere aperti diversi e importanti scenari.Il suo rendimento è sotto gli occhi di tutti, ma analizzando anche le statistiche individuali appare evidente la sua crescita e la sua centralità nella formazione allenata da Stefano Pioli.fra i centrocampisti e in top 10 nei tiri tentati in assoluto conHa all'attivo 5, è ine, soprattutto ècross tentati e riusciti ed èSì perché sebbene la volontà di rinnovare il contratto in scadenza a fine anno sia ancora viva, il tempo passa e da ieri è libero di firmare un preaccordo con qualunque club.Priorità al Milan, testa al Milan ma anche alla Juve, per ora solo in campo.