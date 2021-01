Inizia il 2021 ed è subito Fantacalcio. Tornano i campionati, torna il gioco più bello del mondo. Non ci si ferma mai, di nuovo in campo la Serie A, con la sua quindicesima giornata che significa, inevitabilmente, un nuovo weekend di gioie e sofferenze. Spazio quindi a scelte intriganti, alla ricerca di assist, gol, bonus e porte inviolate. E come da tradizione ritornano anche le nostre di scelte, quelle della sfida tra Calciomercato.com e Sos Fanta. Ecco la prima sfida del 2021: