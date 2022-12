Il centrocampista turco ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Mi sento bene eper l'Inter. Qui mi hanno aiutato da subito e mi hanno fatto sentire a mio agio. Voglio ripagare questa fiducia vincendo un altro trofeo, magari lo, se riprendiamo con la stessa qualità delle ultime partite prima della sosta possiamo farcela. Saràdel 4 gennaio a San Siro, ci farà capire tanto del resto del campionato. Vincere sarebbe importantissimo, giochiamo in casa e siamo favoriti. La stiamo preparando nel modo giusto, vedo bene la squadra. Vogliamo mostrare quello che abbiamo dentro".e io credo di averlo fatto bene in un ruolo che comunque conoscevo già, perché in nazionale gioco da mediano. Poi puoi essere alto o basso, ma in campo fai la differenza se hai il fuoco dentro. Devi essere cattivo nei duelli, intenso. In questo penso di essere migliorato. Prima ero più elegante, leggero, un classico numero 10. Non avevo la cattiveria che ho oggi. Da quando ho cambiato ruoloNon mi è mai interessato stare a contare gol e assist. So che tanti guardano queste statistiche, ma i numeri arrivano se lavori bene".Amo l'Italia, vorrei restare a vivere a Milano anche a fine carriera. Se non avesse fatto il calciatore mi è sempre piaciuta la musica, ma penso che sarei diventato poliziotto: gestiscono situazioni difficili, aiutano gli altri, fanno un bel lavoro. Il calcio è arrivato da solo, quando ho capito di avere talento. Poi ci ho messo sacrificio e fatica"., è un grande giocatore ed è uno dei leader della squadra con Handanovic. Deciderà lui con la società, ma io spero rimanga"., ha dimostrato di credere nelle mie qualità dal primo giorno. Mi ha fatto i complimenti per come ho sostituito Brozovic, ho un ottimo rapporto con l'allenatore, insieme abbiamo vinto due coppe eNon so bene perché, ho una sensazione particolare. Abbiamo superato un girone difficile, ci siamo rialzati dopo la sconfitta con il Bayern dimostrando quello di cui siamo capaci. Il Porto è una squadra forte, ma se giochiamo come contro il Barcellona possiamo passare il turno".- "Le finali sono speciali, e noi le giochiamo con uno spirito diverso. Andremo a Riyad per vincere.