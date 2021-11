Intervistato da Mediaset Infinity al termine della vittoria contro lo Shakhtar Donetsk, il centrocampista dell'Inter, Hakan Calhanoglu ha spiegato gli obiettivi stagionali del club.



LAVORO - "Sì, diciamo che lavoro di più. Sto facendo molto bene, anche fisicamente mi sento molto bene. Volevo aiutare la squadra che mi ha fatto sentire a mio agio già dal primo giorno. Essere qui è un onore".



A MADRID PER IL PRIMO POSTO - "Perisic ha detto che andremo a Madrid per prenderci il primo posto nel girone? Perfetto, posso solo seguire le sue parole".



SCUDETTO - "L'obiettivo è questo, sicuramente. Però dobbiamo stare attenti perché è ancora lunga e tutti sono vicini in classifica".