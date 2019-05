José Callejon ci è rimasto male, malissimo. "Meritiamo di più", urlavano i tifosi all'indirizzo della società mentre rifiutavano la maglia dell'esterno azzurro giunto alla sua 300esima presenza con il Napoli. La brutta scena di Frosinone ha rappresentato solo una minoranza, Callejon lo sa molto bene ma è amareggiato perché non pensava minimamente ad un atteggiamento simile nei suoi confronti, sempre il primo a dare tutto per il Napoli da anni senza mai aver pronunciato una parola fuori posto. Insomma, una piccola crepa che però non determina una rottura.



CONTROMOSSA NAPOLI - Aurelio De Laurentiis infatti ha capito la volontà di Carlo Ancelotti che vorrebbe ancora contare su Callejon anche per la prossima stagione; il contratto andrà a scadenza tra un anno, il rinnovo rimane un tema da affrontare e sono già ripartiti i contatti con l'agente Quilon per proporre un nuovo accordo fino al 2021 o 2022, come da preferenza del giocatore. "No comment", replica il procuratore a chi indaga sul rinnovo. Perché il Napoli ha preso la sua decisione e vuole blindarlo, ma adesso la scelta è tutta di Callejon. Ferito da quella scena sì ma abbastanza serio e maturo da capire quanto sia l'amore reale della città e del club nei suoi confronti. Presto ci si risiederà al tavolo: il rinnovo rimane la soluzione più probabile, per volere di Ancelotti.