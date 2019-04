Carlo Ancelotti è il demiurgo del Napoli. Ha le chiavi in mano, la sintonia totale con De Laurentiis e Giuntoli, la fiducia di tutta la società: la sua opinione pesa tantissimo in sede di mercato e sarà così anche sul fronte José Callejon. Perché l'esterno spagnolo è a scadenza con il Napoli nel giugno del 2020, un contratto delicato che obbliga la società a una scelta formale: rinnovare oppure salutare Callejon in estate, quest'ultimo scenario paventato a livello mediatico per mesi perché sembrava alla fine di un ciclo. Ma invece l'epilogo potrebbe essere diverso.



ANCELOTTI LO VUOLE - Proprio Ancelotti sta spingendo per trattenere Callejon anche nella prossima stagione, lo ritiene un giocatore fondamentale per il suo progetto, continuità e qualità al servizio della squadra con una professionalità davvero fuori dal comune. L'allenatore spinge e il Napoli esegue: presto è previsto un incontro per il rinnovo fino al 2021 per lo spagnolo ex Real Madrid, Ancelotti ha dato il suo via libera e adesso toccherà alla dirigenza definire il nuovo contratto e accontentare Callejon che farà la sua scelta di vita. Servono questi passaggi prima di arrivare al traguardo, ma il Napoli vuole tenere Callejon su indicazione precisa di Ancelotti. E presto si lavorerà sul fronte rinnovo.