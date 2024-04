Calzona può restare al Napoli: la nuova idea di De Laurentiis, scottato dal precedente di Rudi Garcia

dopo le tante delusioni dell’anno post-scudetto. Scelto il prossimo direttore sportivo, quelche dovrà provare a ricreare un metodo di lavoro alla Giuntoli per avviare un nuovo ciclo possibilmente vincente, si attendono le prossime settimane per le decisioni che andranno a cambiare ulteriormente la fisionomia dei campioni d’Italia uscenti: il futuro di Victor Osimhen, l’individuazione del suo sostituto, i primi nomi per il mercato estivo maGli indizi continuano a condurre a, destinato a salutare la Fiorentina, come principale candidato.- Secondo quanto ricostruisce Il Mattino,da affidare alla guida del prossimo allenatore del Napoli.E così, dopo aver definito nei giorni scorsi il prolungamento di contratto del preparatore atletico - al quale verrà chiesto di rinunciare alla collaborazione con la Nazionale di Luciano Spalletti -che aveva già rivestito in passato. Rinunciando questa volta al doppio incarico e alla concomitanza di impegni da ct della Slovacchia, che potrebbe condurre per l’ultima volta in occasione degli Europei.che si disputeranno in Canada, Stati Uniti e Messico nel 2026,. La scelta di accettare la sfida di raccogliere la doppia eredità di Rudi Garcia e Walter Mazzarri a stagione in corso, di provare a qualificare il Napoli alla prossima edizione di Champions League e di superare il Barcellona e lo scoglio degli ottavi di finale non è bastata a strappare una conferma da primo allenatore anche per il campionato venturo. De Laurentiis ha apprezzato il lavoro e la dedizione alla causa del tecnico calabrese in un momento di grande difficoltà della squadra, ma ha idee differenti per il futuro e proprio- In quella di De Laurentiis c’è invece l’idea di non affidarsi più ad uno staff di collaboratori di esclusiva emanazione dell’allenatore, un “errore” di valutazione commesso al momento di affidare il post Spalletti ae avallare un cambio di metodologia di preparazione, allenamenti e gestione della squadra che non ha evidentemente portato gli effetti sperati.