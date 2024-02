Calzona vede la prima vittoria con il Napoli: in quota poche speranze per un Sassuolo sempre più in crisi

La prima vittoria di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli, secondo i bookmaker, è stata solo rinviata dal gol all’ultimo respiro di Luvumbo Zito. Domani gli azzurri saranno ospiti di un Sassuolo in crisi totale, per il recupero della ventunesima giornata e si giocano vincenti tra 1,82 e 1,83. Anche gli emiliani, sempre più risucchiati nel vortice della lotta salvezza, hanno cambiato allenatore, e il primo successo di Bigica è visto tra 4,10 e 4,20. Nel mezzo il pareggio, uscito tre volte negli ultimi dieci scontri diretti, paga 3,90 volte la posta. Negli ultimi tre incroci in Serie A il Sassuolo non ha mai trovato la via della rete, ma per questa sfida gli esperti puntano sul Goal a 1,65 contro il No Goal a 2,12. All’andata furono decisivi Osimhen e Di Lorenzo. Il bomber nigeriano è tornato e si è subito messo in luce con due gol consecutivi tra Champions e campionato; un altro centro del nove napoletano è proposto a 2,07, mentre un gol del capitano Di Lorenzo, a secco in Serie A proprio da quella sfida, è offerto a 7,70. Tra i neroverdi l’uomo più atteso è Andrea Pinamonti, due reti nelle ultime tre, che vede una marcatura a 3,55.