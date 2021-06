Alejandro Camaño, agente di Achraf Hakimi e Lautaro Martinez, è stato nel pomeriggio nella sede dell'Inter e all'uscita ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti.



PARLATO DI HAKIMI O DI LAUTARO? - "Abbiamo parlato di diverse cose".



SI PUO' DIRE CHE HAKIMI E' UN NUOVO GIOCATORE DEL PSG? - "No, io credo non si possa dire ancora. Stiamo parlando di tutto".



LAUTARO - "Adesso è con l'Argentina. Ci sono possibilità che rimanga? Perché no? Certo che sì. Lautaro è un giocatore dell'Inter, ha due anni di contratto ed è felice di stare qui".



HAKIMI DISPIACIUTO DI LASCIARE ALL'INTER? - "Chi va via dall'Inter è sempre triste".