Il Milan investe sui giovani talenti, in Italia e all'estero. Nel finale della partita vinta 1-0 sabato scorso contro la Fiorentina a San Siro, Pioli ha fatto debuttare in prima squadra l'attaccante Francesco Camarda, diventato il calciatore più giovane a giocare in Serie A all'età di 5 anni e 260 giorni.



COPPIA NEL MIRINO - In prospettiva futura i dirigenti rossoneri stanno seguendo altri due classe 2008: l'esterno sinistro Mattia Marello dell'Udinese (in foto con la maglia della nazionale italiana Under 16) e soprattutto il difensore olandese del Twente, Ruud Nijstad. Quest'ultimo è stato promosso a pieni voti dagli osservatori del Milan, pronti a scommettere su di lui. Sulle sue tracce c'era pure l'Inter, che però ora sembra essersi tirata indietro.



PRONTO SIMIC - Intanto, in occasione della gara di domani sera a San Siro con il Frosinone, Pioli si appresta a lanciare un altro debuttante: il difensore centrale Jan-Carlo Simic. Classe 2005, giocherà dal primo minuto in coppia con Tomori viste le assenze per infortunio dei vari Kjaer, Thiaw, Kalulu, Caldara e Pellegrino. Largo ai giovani.