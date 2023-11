La curva rossonera che canta il suo nome, i compagni che lo incitano, Pioli che lo manda in campo al minuto 38’ del secondo tempo di Milan-Fiorentina. Una serata da sogno quella vissuta da Francesco Camarda sabato scorso che con i suoi 15 anni e 8 mesi è diventato il più giovane esordiente della storia della nostra serie A. Il ragazzo è maturo e si farà, questo il pensiero comune tra staff tecnico e dirigenziale. Ora sta respirando il calcio dei grandi guadagnato con numeri realizzativi straordinari dai primi calci alla Primavera rossonera.Francesco potrà mettere la sua prima firma solo al compimento dei 16 anni stringendo un accordo della durata massima di tre anni. Un primo passaggio fondamentale. Il club rossonero è sereno,Vuole proseguire il suo percorso di crescita in rossonero, passo dopo passo. Il Milan per lui è casa, una seconda famiglia. E ora l’obiettivo è quello di diventare il più giovane marcatore della serie A.