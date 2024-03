Camarda-Milan, cosa sta succedendo? Il contratto, l'Inter e le regole: la situazione

Redazione CM

Cosa succede con Francesco Camarda? Se lo chiedono un po' tutti dopo le voci che hanno visto il baby prodigio del Milan Primavera accostato addirittura all'Inter, per quello che sarebbe un clamoroso cambio di casacca, da una sponda all'altra del Naviglio. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza sulla situazione che riguarda il classe 2008, ormai prossimo al compimento dei 16 anni.



COME IL MILAN VUOLE GESTIRLO - Camarda festeggia gli anni domenica 10 marzo, e da allora potrà firmare il suo primo contratto da professionista. Il tempismo non è dei più favorevoli per il Diavolo, che vorrebbe posticipare la firma all'estate in maniera tale da estendere la durata massima dell'accordo (3 anni per i minorenni) dal 2026, con arrotondamento per difetto, al 2027, arrivando così a tre stagioni intere. Quanto ai dettagli del contratto, rimane ancora qualcosa da sistemare con l'entourage del giocatore, ma il Milan è fiducioso di poter arrivare senza grosse difficoltà alla fumata bianca, anche perché il ragazzo è milanista e qualche tempo fa è stato in curva assieme ai tifosi ad assistere alla partita col Bologna.



L'INTER E LE ALTRE ITALIANE - In linea puramente teorica, il compimento dei 16 anni e l'assenza di una firma sul contratto potrebbero permettere a Camarda di firmare gratuitamente con altri club, ma, occorre specificare, potrebbe trasferirsi da subito solo all'estero. Allo stato attuale delle cose, con le ultime revisioni e in assenza di ulteriori modifiche da qui al prossimo futuro, se l'Inter (squadra che citiamo dato che è un nome che rimbalza, ma in generale se qualsiasi squadra italiana) volesse provare a soffiare al Milan il giovane bomber, dovrebbe pervenire ad un accordo ora e prepararsi ad accoglierlo solo tra qualche mese.



IL PASSAGGIO-CHIAVE - Le ultime modifiche al regolamento in materia sono entrate "in vigore dal 1° luglio 2023, per gli atleti che si tessereranno con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024 e dal 1° luglio 2024, per gli atleti che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Di conseguenza, per tutti i “giovani di serie” tesserati prima del 1° luglio 2023 l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2024, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali". Essendo Camarda da tempo legato al Milan, la casistica che ci interessa è quella evidenziata.



E ALL'ESTERO? - Diverso il discorso per società come Manchester City e Borussia Dortmund, che sono sì interessate, vero, come confermato nel recente passato da Calciomercato.com, e che potrebbero mettere subito le mani sull'obiettivo, ma che in questo momento andrebbero a sbattere contro la volontà di Camarda di raggiungere un accordo con la squadra per cui fa il tifo e con il quale sta percorrendo i primi passi di una carriera che potrebbe rivelarsi scintillante.