Inter, Inzaghi sorprende tutti? Calhanoglu, Acerbi e Thuram possibili titolari a Bologna

Pasquale Guarro, inviato ad Appiano

La rifinitura di Appiano Gentile potrebbe aver offerto indicazioni precise in merito a quelle che saranno i prossimi due impegni dell’Inter: la trasferta di domani a Bologna e quella del 13 marzo a Madrid, per la semifinale di Champions League. Una sfida alla quale Inzaghi intende arrivare con tutti gli effettivi a disposizione e al massimo delle energie, una compito non semplice visto che tre calciatori titolari come Acerbi, Calhanoglu e Thuram stanno rientrando dai rispettivi infortuni.



I TRE MOSCHETTIERI - Il dubbio che ci ha accompagnato in questi giorni è stato proprio quello relativo alla modalità di impiego di questi tre calciatori nella prossima sfida di campionato, incertezza che potrebbe essere stata risolta proprio dalla rifinitura svoltasi in mattinata, seduta in cui Inzaghi ha provato Acerbi, Calhanoglu e Thuram nella formazione titolare. La scelta potrebbe dunque essere quella di farli subito partire forte per mettergli minuti nelle gambe e poi sostituirli nella ripresa. Le indicazioni andranno poi confermate, ma la formazione provata alla vigilia comprende tutti e tre i calciatori rientranti da infortunio, con la sorpresa Arnautovic in panchina.



LA PROBABILE: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram.