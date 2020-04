. Non è un centrocampista promettente come altri, lo garantiscono tutti gli addetti ai lavori come chiunque lo abbia visto giocare: questo classe 2002 che si è preso il Rennes e sta conquistando l'Europa come uno dei migliori prospetti ha, dalla fisicità al suo piede mancino passando per una personalità, una leadership che raramente si vedono a 17 anni. Ecco perchéche vi abbiamo raccontato circa sei mesi fa adesso lo scenario è cambiato profondamente.- Camavinga è praticamente seguito in ogni singola partita dai top club di ogni campionato, in testa c'è ilperché Zinedine Zidane è il primo sponsor del giovanissimo centrocampista francese. Da qui a comprarlo ce ne passa, perché Eduardo deve ancora dimostrare e le valutazioni sono in corso. Ma, nonostante Moncada e il suo team siano sulle tracce di Camavinga da tempo in prima fila servirà comunque un investimento enorme per portarlo via dal Rennes. E oggi il Milan non vuole spendere in un solo reparto ma distribuire le risorse, aspettando di capire se le cessioni potranno realmente aiutare a fare cassa. Oggi, però, prendere Camavinga significa spendere. Con la Premier che chiama, oltre al Real. Scenario più che complicato.