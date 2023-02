Il terzino sinistro della Juventus, Andrea Cambiaso (in prestito al Bologna) ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Domenica contro l'Inter abbiamo giocato un primo tempo quasi perfetto. Dopo le prime 10 giornate di campionato avevamo solo 7 punti in classifica e ora dopo 24 ne abbiamo 35, è tantissima roba. Europa? Non dobbiamo parlarne, anche perché adesso è il momento di non adagiarsi e di cominciare a martellare".



THIAGO COME MOU - "Thiago Motta ha creato una squadra che gioca da squadra. A volte mi è capitato di chiacchierare con giocatori che hanno avuto o conosciuto Mourinho: ritrovo Motta nei racconti su Mou, certi concetti legati al gruppo potrebbe averli assorbiti dal suo tecnico del Triplete. Nel calcio del futuro sta scomparendo il concetto dei ruoli inchiodati, è giusto parlare di collocazioni e in questo senso Motta sta precorrendo i tempi".



LA JUVE - "So che a gennaio la Juve mi ha richiesto, ma il Bologna ha detto no e sono contento così. Non ho mai espresso la volontà di andarmene. Parlare ora di ritorni, rinnovi del prestito o altro, è fantacalcio. Nel senso di prematuro".



LO SPOGLIATOIO - "Orsolini è il più matto, il saggio è De Silvestri. Il più taciturno Soumaoro e il più chiacchierone Arnautovic, che conosce sei lingue. Il fashion-victim è Bonifazi, quello che si veste più easy o forse meno bene sono io".