Così Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter del Triplete, ha parlato a Sky Sport di Christian Eriksen, ultimo arrivato in nerazzurro: “Dopo tutto quello che ha fatto l’Inter per prenderlo, ora dipende da lui. È una variabile. A volte non è semplice ambientarsi, bisogna capire se assimilerà tutto o no, ecco. Per me l'Inter ha preso un giocatore fantastico, lo dico dai tempi del Tottenham, Eriksen può fare di tutto, ma bisogna lasciarlo fare appunto. Dovrà abituarsi Eriksen a Conte e viceversa”.