Nigel Pearson è il nuovo tecnico del Watford, che ieri ha interrotto una serie di 3 sconfitte consecutive pareggiando col Crystal Palace. Allenatore che con il Leicester tra il 2013 e il 2015 ha centrato una promozione e una salvezza, ma di cui in Italia si conosce poco. Mentre non si conosce per nulla il fatto che meno di una settimana fa quella panchina è stata offerta a Esteban Cambiasso che, tuttavia, ha declinato. L'ex bandiera nerazzurra, incontrato in gran segreto a Milano, è stato chiamato un po' a sorpresa, ma in realtà è già da un biennio che lavora sul suo futuro extracampo.



A Russia 2018 il Ct della Colombia Pekerman l'ha fortemente voluto come collaboratore tecnico e nella scorsa primavera ha invece ottenuto il patentino di allenatore Uefa PRO a Madrid. Un curriculum che si sta via via arricchendo ma che già gli è valso una chiamata dal campionato più ricco e più visibile al mondo, seppur con un club in crisi di risultati. Cambiasso, che ha giocato in Inghilterra, a Leicester, nel Real Madrid, all'Inter e all'Olympiakos, parla correntemente 3 lingue e probabilmente nella scelta dei dirigenti del Watford ha inciso anche questo aspetto: potersi inserire con naturalezza e velocità in uno spogliatoio in cui coesistono almeno 10 nazionalità diverse.



Le motivazioni del rifiuto dell'argentino a succedere a Quique Sanchez Flores non sono chiare. Probabile che abbia ritenuto che la sfida di prendere la squadra in corsa fosse troppo complicata a questo punto della stagione e con molte partite ravvicinate. Resta però un dato significativo: Esteban Cambiasso ha ufficialmente iniziato la sua seconda vita calcistica ed è pronto per sedersi in panchina. La prima chiamata dalla Premier non ha fatto centro. Ma la certezza è che da oggi, in Europa, all'album dei tecnici si è aggiunto un nome pesante in più.