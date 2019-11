Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter, parla a Sky Sport della squadra di Conte dopo la vittoria sullo Slavia Praga: "Un dato matematico il fatto che l'Inter si sia garantita l'Europa per febbraio. Sarà agli ottavi o in Europa League, dipenderà dalla partita con il Barcellona ma continua il suo percorso europeo. Per una squadra che deve fare tutti gli step di crescita di cui parliamo è un buon punto. Ha fatto quello che doveva fare, presentarsi con autorevolezza e fare una partita intelligente e dimostrando nel modo giusto di voler vincere".