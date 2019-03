Fabio Caressa a Sky Sport aveva tirato una stoccata al Cholo Simeone: “Il primo Atletico Madrid era pullman davanti alla porta, due dita negli occhi, un calcetto…”. Ma la risposta è arrivata dall'ex Inter Cambiasso​: "Non è così. Davvero pensare che l'Atletico ragioni così? Queste sono squadre che sanno giocare e giocano, quando hanno la palla sanno cosa fare, hanno riferimenti giusti, giocano a memoria, mica lanciano a caso. E in campionato vincono anche di 3 o 4 gol. Tre o quattro gol non si fanno con difesa e contropiede. Gioca come spesso giocano le italiane, quindi non lamentiamoci di quello che facciamo".