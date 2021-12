"Il passaggio del turno del Milan, vedendo il girone, era molto difficile. Al sorteggio si era detto subito, anche se ha lottato fino all'ultima giornata. Juve e Inter dovevano passare e l'hanno fatto, vediamo stasera l'Atalanta. Vediamo se le italiane sono nel percorso di crescita o se si accontentano di vincere il campionato e basta. Per crescere bisogna avere l'umiltà di dire che al momento il calcio in Italia non è al top". Così Esteban Cambiasso a Sky.