Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter, parla a Sky Sport prima della partita con lo Sheriff: "​Chi sarà il giocatore decisivo? Scelgo Vidal, dopo quello che ha fatto a San Siro può riconfermarsi. E' un giocatore ben voluto dalla squadra, spero sia così. C'è il rischio di pensare al derby? Fosse stata un'altra situazione di classifica sarebbe più dura non pensare al derby. Ma visto che l'Inter è obbligata a fare punti in Europa e quindi penserà solo a stasera. Poi dopo il derby ci saranno più di 20 giornate, qua se perdi rischi di andare fuori".