La frattura tra il portiere del Camerun André Onana e il ct Rigobert Song è insanabile e porterà all'abbandono imminente del Qatar da parte del calciatore dell'Inter. Dopo il litigio nella riunione tecnica di lunedì e la conseguente esclusione di Onana dal match di ieri pomeriggio contro la Serbia, la situazione si è ulteriormente irrigidita anche per effetto della chiara presa di posizione da parte della Federcalcio africana. Non solo col comunicato pubblicato in serata - nel quale veniva confermata la sospensione temporanea del ragazzo e il pieno supporto a Song - ma anche col duro confronto tra Onana e il presidente federale Samuel Eto'o.



IN PARTENZA - L'ex giocatore di Barcellona ed Inter avrebbe manifestato tutta la sua delusione ad Onana per il comportamento poco rispettoso mantenuto nei confronti di Song e nelle scorse ore gli ha comunicato la decisione definitiva di abbandonare il ritiro del Camerun per fare ritorno nel suo Paese. Il portiere si trova già in aeroporto per imbarcarsi su un aereo che, dopo uno scalo su Parigi, lo porterà direttamente a Yaoundé, capitale del Camerun.