Ora è ufficiale, stop perdopo la decisione del ctdi escluderlo dalla sfida con la Serbia per motivi disciplinari, a seguito di uno scontro per motivi tattici nel corso della seduta tecnica.- "La Federazione calcistica del Camerun informa il pubblico che a seguito della decisione di Rigobert Song Bahanag, ct dei Leoni Indomabili, il giocatore André Onana è stato temporaneamente sospeso dal gruppo per motivi disciplinari. La Federazione calcistica del Camerun ribadisce il suo pieno supporto al ct e al suo staff La Federcalcio del Camerun ribadisce il suo pieno sostegno all'allenatore e a tutto il suo staff nell'attuazione della politica della Federazione volta a preservare la disciplina, la solidarietà, la complementarità e la coesione all'interno della squadra nazionale.FECAFOOT ribadisce inoltre il suo impegno a creare un'atmosfera pacifica per la squadra e a fornire loro strutture adeguate per una prestazione eccezionale".