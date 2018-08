Il 25 agosto del 2002, con Emiliano Moretti e Davide Baiocco, Mauro German Camoranesi fa il suo esordio in maglia bianconera contro il Parma. L'italoargentino nasce il 4 ottobre del 1976 a Tandil , in Argentina. Verrà ricordato come una delle personalità più uniche ad aver vestito la maglia della Juventus , oltre che uno dei calciatori più amati dai tifosi tra quelli che hanno indossato la maglia bianconera.