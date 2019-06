Cinque giorni fa un momento che ha segnato la storia della: Francescoha annunciato le sue dimissioni da dirigente. Lascia la sua casa, la sua vita. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, nemmeno il diretto interessato. I motivi li ha spiegati lui in una delle giornate più difficile di sempre, faceva fatica persino a tirare fuori le parole: "Preferivo morire che staccarmi da questo club".. La società - invece - volta pagina e guarda avanti, tra comunicati e mercato.- I tifosi no, non ce la fanno. Perché Totti è la Roma e la Roma è Totti. In città - sponda giallorossa - si respira un'aria di malinconia e tristezza. Nessuno vuole dire addio a Francesco. E così, Il Tempo, qualche giorno fa ha lanciato. Centinaia di messaggi, neanche a dirlo. Chi è pronto a scioperare e chi propone una cordata romana a capo del club, alcuni sperano in un ripensamento e altri lo aspettano in curva.- Sfoghi di chi si sente colpito dritto al cuore, un addio che ha fatto infuriare anche i vip giallorossi: "Ma chi comanda?! - si chiede l'attore Carlo- Bisogna fare chiarezza e dare dettagli ai tifosi, perché. Io non ho capito dove andrà questa società, chi prenderà e chi se ne andrà. Anzi, forse chi se ne andrà l'ho capito". E insieme a lui tanti altri tifosi arrabbiati. Marconon fa giri di parole: "Ma chi lo conosce? Hanno rotto li coj...( QUI lo sfogo dell'attore). Rabbia romana, di un tifoso che si è visto portare via sotto il naso il giocatore simbolo di una squadra. Quel capitano che metteva tutti d'accordo, che ha unito tre generazioni quando incantava tutti in mezzo al campo. E che ora non fa più parte della Roma.