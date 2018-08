Segnatevi questo nome: Matteo Campani, saranno famosi, il talento è di quelli importanti. Perché a Pisa si sono accorti tutti di questo ragazzo classe 2000, 18 anni da compiere tra una settimana, non ha neanche la patente e già incanta tra i pali. Perché Matteo fa il portiere, capacità di riflessi straordinaria oltre a un fisico importante, chiedere per credere a Triestina e Cremonese che si sono trovate davanti questo ragazzino con le carte in regola per diventare un gioiello vero.



In Coppa Italia è stato il migliore in campo del Pisa, due volte su due. Migliore e determinante, perché quando vede i rigori si esalta: prima Matteo para quello decisivo a Mensah contro la Triestina, poi si supera contro la Cremonese con una prestazione perfetta, miracoli continui anche ai supplementari e un altro rigore chiave stregato per consentire al Pisa di superare il turno. L'uomo copertina è lui, Campani, il talento sulla bocca di tutti perché la scuola italiana dei portieri ha prodotto un nuovo diamante grezzo. Nasce a Firenze, para a Pisa, sogna in grande. Dalla Serie A già lo osservano, qualcuno lo inserisce alla voce 'predestinati': di certo, Campani si è presentato con un biglietto da visita impressionante, toglierlo dalla porta nerazzurra è già impossibile. E sembra davvero solo, soltanto l'inizio.