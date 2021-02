Il Coronavirus nell'ultimo anno ha cambiato il mondo. L'Italia ne è stata fortemente colpita e la diffusione dei contagi continua ad essere ampia. In Campania i numeri non sono affatto incoraggianti. Ecco il bollettino di oggi:



24368 tamponi effettuati, 2561 sono risultati positivi. Di questi 179 sintomatici e 2030 asintomatici. Oggi sono guarite 524 persone. 4 i deceduti nelle ultime 48 ore e 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.