Il numeri di contagiati da Coronavirus in Campania continua ad essere alto, così ecco che nell'ultima settimana è scattata la zona arancione. Continuando in questa direzione potrebbe essere imposta nuovamente la zona rossa nelle prossime settimane.



Intanto Vincenzo De Luca, Governatore della Regione Campania, ha annunciato il nuovo passo per arginare il problema. Da lunedì 1 marzo, infatti, saranno chiuse le scuole per cercare di diminuire la diffusione del contagio.