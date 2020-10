La situazione Covid-19 in Campania non è affatto semplice. Il numero di positivi è aumentato a dismisura, arrivando a oltre 700 nuovi contagiati al giorno. Così sono già stati presi i primi provvedimenti per ridurre la movida, ma presto ne potrebbero essere presi di nuovi, anche più estremi. Lo ha detto il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca:



"Il peggio non è ancora passato, il momento più difficile del Covid-19 deve ancora venire. Dobbiamo prepararci ad affrontare mesi ancora più duri rispetto a quelli tra gennaio e maggio, se la tendenza dovesse confermarsi in questo modo. Se regge l'equilibrio continueremo così. Ma se arriveremo ad avere oltre 800 positivi al giorno allora andremo nuovamente in lockdown".