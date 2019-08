Tanti soldi. Tantissimi soldi. Quali? Quelli che si muovono a ogni sessione di calciomercato: chi sogna Pogba e Neymar, chi prende Hazard e Griezmann, chi lotta per Lukaku, insegue Dzeko e punta su Sensi e Barella, chi costruisce piano piano secondo i diktat del nuovo allenatore, chi vince la corsa a De Ligt, chi perde quella per Maguire. Ma quali sono i campionato che hanno speso di più?



La Classifica di CM di questa settimana è dedicata ai 10 campionati che hanno speso di più. E le sorprese non mancano. Sì, perché non c'è al primo posto la Premier, ma la Liga, che con gli arrivi di Jovic, Hazard, Militao e Mendy al Real, aspettando Van de Beek, e quello di Griezmann al Barcellona, col prossimo ritorno di Neymar sempre più vicino, ha speso più degli inglesi, che tra una settimana sentiramno il gong finale. Ma la Premier c'è, e insegue a pochissima distanza. Così come la Serie A, ovviamente in top 10. E così come... la Championship. Sì, la Serie B inglese tra le leghe più spendaccioni. Prima, molto prima, di tanti campionati maggiori. Potere dei soldi. E per alcuni l'estate è ancora lunga...