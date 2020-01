Dopo quasi tre settimane di sosta, torna il Campionato Primavera 1. Allo Stadio Ianniello di Frattamaggiore domani andrà in scena l'importantissimo match tra Napoli e Juventus.



La sfida sarà visibile in diretta su Sportitalia dalle ore 13:00.



Squadre che si trovano ad affrontare due situazioni di classifica differenti. Il Napoli sprofonda sempre più in basso, occupando attualmente l'ultima posizione a quota 9 punti. 12 punti in più, invece per la Juve, che occupa la sesta posizione e lotta per conquistare i play-off.